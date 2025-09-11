【ニューデリー共同】ネパールでオリ首相を辞任に追い込んだ若者中心の抗議デモの代表者らは10日、首都カトマンズの陸軍本部で軍幹部と会談し、新政権発足まで国家運営を担う暫定首相候補にスシラ・カルキ元最高裁長官（73）を推薦すると伝えた。代表者が記者団に表明した。デモ参加者の一部が暴徒化したため、軍は10日、兵士を配置し暴動は沈静化した。保健省によると、デモ隊と警察の衝突による死者は30人、負傷者は1033人に