10月1日より中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト枠で放送がスタートする、前田公輝と水沢林太郎のW主演ドラマ『おいしい離婚届けます』の追加キャストとして、村重杏奈、入山法子、竹財輝之助の出演が発表された。 参考：前田公輝×水沢林太郎W主演ドラマ『おいしい離婚届けます』放送決定共演に増田梨沙 本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパート