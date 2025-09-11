サントリーホールディングス（HD）の新浪剛史会長（66）が1日付で辞任した。理由は、購入したサプリメントに大麻の違法な成分が含まれていた疑いがあるとして、福岡県警に家宅捜索や事情聴取を受けるなど捜査対象となっていたためだ。3日に経済同友会の代表幹事として記者会見した新浪氏は「法を犯しておらず潔白だ」と述べ、違法なサプリとは認識していなかったと強調した。（事件ジャーナリスト戸田一法）「会長の要職に堪えな