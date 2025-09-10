これは筆者自身の体験談です。4歳の息子が3月生まれということもあり、周りの子たちとどうしても比べてしまう自分がいました。この経験を通じて、子どもはそれぞれ違うペースで成長するという大切な教訓を得たのです。 息子が成長するペース 4歳になる息子は、3月生まれ。私はどうしても、息子を周りの同学年の子と比べてしまっていました。特に、4月生まれの子たちは、すでに自分の名前を読んだり書いたり、自転