オリックス・古田島成龍投手（２６）が右肘の手術を受けることが１０日、分かった。右肘の不調を抱えながら懸命に１軍復帰を目指してきたが、実戦登板は８月１７日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ球場）が最後。来季中の完全復活を期し、決断することになった。古田島は日本通運から２３年のドラフト６位で入団。昨季は救援の柱として活躍し、新人では史上２人目（パでは初）の「５０試合以上登板＆防御率０点台」を達成（５０試