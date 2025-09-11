俳優の前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ『おいしい離婚届けます』（10月1日スタート、毎週水曜深0：24）の追加メインキャストが11日、発表された。村重杏奈、入山法子、竹財輝之助が出演する。【写真】入山法子&竹財輝之助も出演！追加レギュラーキャスト陣本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマと。公私共にパートナーの弁