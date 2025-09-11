藤井風の「Hachiko」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率73.6%を記録。1位を獲得した。【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV本作は同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した最新アルバム『Prema』のリード曲。ソロアーティスト今年度最高初週売上19.2万枚を記録したほか、デジタルアルバム、合算アルバムでも1位を獲得し「週間音楽ランキング