自民党埼玉県連の政治資金を私的に流用した疑いがあるとして、県連幹事長の県議会議員が県連から役職の一時停止措置を受けていることがわかりました。役職の一時停止措置を受けたのは、自民党埼玉県連の幹事長・小谷野五雄県議（69）です。関係者によりますと、小谷野県議は県連の政治資金を、▼私的な飲食代や女性用バッグの購入費、▼ドラッグストアでのキャットフードの購入費などにあてた疑いがあり、私的流用の金額は6年間で