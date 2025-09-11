男性7人組グループ・なにわ男子の最新シングル「アシンメトリー / Black Nightmare」が、週間34万9592PTを記録し、9月11日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算9作目となる合算シングル1位を獲得した。【ライブ写真】シールドが降り…迫力溢れるパフォーマンスを見せるなにわ男子週間ポイントの内訳、CD：34万8476PT／ストリーミング:1116PT／デジタルシングル（単曲）：−／デジタルシングル（バンドル