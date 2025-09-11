気象台は、午前3時55分に、大雨警報（浸水害）を沼津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・沼津市に発表 11日03:55時点東部では、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沼津市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報11日朝にかけて警戒■富士市□大雨警報・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1