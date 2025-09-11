藤井風の最新アルバム『Prema』（プレマ）が、週間20万3058PTを記録し、9月11日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算2作目の1位獲得となった。【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV週間ポイントの内訳は、CD：19万1767PT／ストリーミング：4298PT／デジタルアルバム：6993PT。週間ポイン