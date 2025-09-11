Snow Man・目黒蓮が主演の『劇場版『トリリオンゲーム』DVD』が、11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で初週売上1.1万枚、『〜豪華版Blu−ray』が初週売上1.7万枚を記録し、「週間DVDランキング」と「週間Blu-ray Discランキング」ともに初登場1位を獲得した。【別カット】佐野勇斗の直筆巻物で副音声上映をアピール2023年夏にTBSで放送された目黒主演の連続ドラマを映画化。2025年2月14日に公開された。資金も会社