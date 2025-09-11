8月24日の中日戦で、広島・末包が放った本塁打の弾道が再現されたマツダスタジアムの大型ビジョン＝広島市プロ野球で、日本野球機構（NPB）が出資する事業会社「NPBエンタープライズ」が公式戦データの一括管理を今季から始めた。ファンサービス拡充の他、これまで球団単位が主だったビジネスを拡大するのが狙い。「データの価値化」を旗印に、12球団が一枚岩になり商機拡大に挑む。8月24日、巨人―DeNA戦。巨人のリチャード選