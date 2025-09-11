バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督が10日、オンラインでシーズン総括会見に臨み、「満足したとは言い難いが、明るい将来は見えた」と手応えを示した。今年は「ストロング・ルーツ」をスローガンに若手発掘やチームの土台づくりに着手。ネーションズリーグ（VNL）、世界選手権ともに4位でメダルを逃したが「準決勝に臨み、マッチポイントまで行ったのは素晴らしいこと」と評価した。個人では3位決定戦のブ