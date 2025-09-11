気象台は、午前3時39分に、大雨警報（土砂災害）を小国町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・小国町、飯豊町に発表 11日03:39時点村山、置賜では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。村山では、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量20mm■小国町□大雨警