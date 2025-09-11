気象台は、午前3時35分に、大雨警報（浸水害）を枕崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・枕崎市に発表 11日03:35時点薩摩地方では、11日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■枕崎市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間11日明け方