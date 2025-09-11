ＮＹ時間の終盤に入ってユーロ円は１７２円台半ばでの推移となっている。この日の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は前月比で予想外の低下となり、ＦＲＢの利下げ期待を正当化する内容となった。しかし、ドル円の下げは一時的で、直ぐに買い戻しを強めたことから、ユーロ円も１７２．９０円付近に上昇したものの、その後は伸び悩んでいる。本日の２１日線が１７２．２５円付近に来ており、目先の下値サポート水準と