熱中症対策を分かりやすくまとめた手引「乙葉リーフレット」山形県米沢市で約2年前、部活動の練習から帰宅中の中学1年、島扇乙葉さん＝当時（13）＝が熱中症の症状で倒れ、死亡した。乙葉さんの誕生月である今年6月、父直人さん（41）と母郁美さん（39）は市教育委員会と協力し、熱中症対策を分かりやすくまとめた手引を作り、市内の小中学校に配布した。娘への思いを込めたその手引には「乙葉リーフレット」と名前を付けた。3