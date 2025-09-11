軽油の販売価格でカルテルを結んだとして、独禁法違反の疑いで公正取引委員会の強制調査を受けた販売8社の営業担当者らが、月1回程度の会合を続けていたことが11日、関係者への取材で分かった。公取委は各社が会合などを通じ、長期間にわたり値上げや価格維持を図った可能性があるとみて調べるもようだ。関係者によると、8社は担当者らが会合を開くなどして、東京都内に事業所がある運送業者や建設業者に販売していた軽油の価