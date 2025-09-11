気象台は、午前3時8分に、洪水警報を沼津市、富士市、裾野市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を富士市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・沼津市、富士市、裾野市に発表 11日03:08時点東部では、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沼津市□洪水警報【発表】11日朝にかけて警戒■富士市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日朝にかけて警