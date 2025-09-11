昨シーズン限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団したデンマーク代表MFクリスティアン・エリクセンが、ヴォルフスブルクに加入するようだ。10日、『スカイ・ドイツ』や移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏らが報じている。現在33歳のエリクセンは、2009年1月に母国デンマークを離れ、アヤックスのアカデミーに入団。2010年1月にトップチームデビューを飾ると、瞬く間に司令塔としての地位を確立