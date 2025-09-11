◆米大リーグドジャース７―２ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に右前適時打で追加点を叩き出し、１安打１打点でチームの大勝に貢献した。痛烈な打球は止めることも不可能だった。４―０の５回１死二塁。大谷は右腕マルケスのナックルカーブを振り抜いた。打球速度