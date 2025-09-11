気象台は、午前2時35分に、大雨警報（浸水害）を多治見市、土岐市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・多治見市、土岐市に発表 11日02:35時点美濃地方では、11日朝まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■多治見市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒3時間最大雨量35mm■中津川市□大雨警報・土砂災害11