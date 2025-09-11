日本時間午前２時過ぎに発表になった米１０年債入札結果を受けて為替市場はドル安の反応が見られている。最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことで、米国債利回りが下げの反応を見せており、為替市場も追随している格好。ドル円は１４７．４０円付近から１４７．３０円付近に値を落とす展開。 ＊米１０年債入札結果 最高落札利回り4.033％（WI：4.046％） 応札倍率2.65倍（前回：2.35倍） USD/