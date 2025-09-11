気象台は、午前2時18分に、大雨警報（土砂災害）を中津川市に発表しました。また洪水警報を瑞浪市、八百津町、白川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・中津川市に発表 11日02:18時点美濃地方では、11日朝まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津川市□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50