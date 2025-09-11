アメリカのルビオ国務長官と中国王毅外相が10日、電話で会談しました。この中で王毅氏は「アメリカ台湾問題で言動を慎重にすべきだ」と強くけん制しました。ルビオ国務長官と王毅外相は10日、電話会談を行いました。中国外務省によりますと、会談で王毅氏は「アメリカ中国に対する最近のマイナスの言動は内政干渉で、米中関係に不利益だ」と不快感を示しました。その上で「台湾など中国の核心的利益に関する問題では慎重に言