暑さを癒やすひんやりスイーツに夢中！「スイーツ」の人気記事は？ クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年8月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ 冷やして食べる簡単おやつの記事が特に注目されていました。 第5位：殿堂入りの「バナナパウンドケーキ」 つくれぽ1,300件超の殿堂入りレシピ「バナナパウンドケーキ」が5位にランクイン。ホットケーキ