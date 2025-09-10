NHKの料理対決番組に、人気クックパッドユーザーが出場！ 9月10日に放送されたNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に、クックパッドから人気レシピ作者3名が出場。 「キャベツ1玉使い切り！メイン・副菜・デザートアイデア満点レシピ」のテーマでオリジナルレシピを考案し、料理対決を行いました。 ママと子どもが元気でいられる、調理家電レシピの達人 番組に出演したクックパッドの人気レシピ作者のA