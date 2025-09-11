イスラエル軍は10日、中東イエメンの首都サヌアで武装組織フーシ派に対する攻撃を実施したと発表しました。イエメンの保健省は一連の攻撃で9人が死亡、118人がけがをしたとしています。イスラエル軍は10日、イエメンの首都サヌアなどでフーシ派のキャンプや燃料貯蔵施設、広報関連の施設に攻撃をおこなったと発表しました。今回の攻撃は、フーシ派がこれまでイスラエルに向けて無人機やミサイルを発射したことへの報復措置だとして