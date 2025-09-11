11日午前1時49分ごろ、宮城県、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の登米市、栗原市、名取市、岩沼市、蔵王町、それに石巻市、福島県の白河市、須賀川市、いわき市、福島広野町