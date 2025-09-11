マンチェスター・シティは10日、同クラブの男子トップチームに所属するエジプト代表FWオマル・マルムーシュの負傷を明かした。9月のインターナショナルマッチウィークでエジプト代表に招集されていたマルムーシュは、9日に行われたFIFAワールドカップ26アフリカ予選第8節のブルキナファソ代表戦に先発出場していた。しかしながら、試合序盤の4分に相手選手のタックルを受けて右ひざを負傷。1度は治療を受けてピッチに戻ったも