ボートレース児島のＧ?「オールレディース第３７回瀬戸の女王決定戦」は１０日、予選３日目が行われた。田口節子（４４＝岡山）は３日目１０Ｒ、３コースから差して１着。２日目からの連勝を「３」に伸ばし、得点率トップに浮上した。舟足についても「合ってはいないが、良かった。気象条件に合わせる」とまずまず。「瀬戸の女王決定戦」は２００３年１２月の１７回大会、２０２０年２月の３１回大会、２０２１年７月の３３