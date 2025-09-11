アメリカのルビオ国務長官と中国の王毅外相が10日、電話で会談しました。この中でルビオ氏は、米中両国が率直で建設的な対話を重ねていくことが重要だと強調しました。アメリカの国務省は10日、ルビオ国務長官と王毅外相が電話で会談したと明らかにしました。会談でルビオ国務長官は、アメリカと中国の間に横たわる様々な課題について率直で建設的な対話を行うことが重要だと強調したということです。両外相は7月に初めて対面で会