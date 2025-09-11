鹿児島湾で10日、イギリス軍のヘリコプターから操縦席の窓ガラスが落下していたことがわかりました。 県によりますと10日、イギリス軍に所属するヘリコプターAW101の操縦席の窓ガラスが鹿児島湾に落下したということです。窓ガラスは長さ1．5メートル、幅2．5メートルで厚さや重さはわかっていません。 落下した場所は鹿屋航空基地から西におよそ13キロ離れた鹿児島湾です。 県は国に対し、県民の安心