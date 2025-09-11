NY株式10日（NY時間12:08）（日本時間01:08） ダウ平均45516.65（-194.69-0.43%） ナスダック21940.00（+60.51+0.28%） CME日経平均先物43900（大証終比：+30+0.07%） 欧州株式10日GMT16:08 英FT100 9225.39（-17.14-0.19%） 独DAX 23632.95（-85.50-0.36%） 仏CAC40 7761.32（+11.93+0.15%） 米国債利回り 2年債 3.523（-0.035） 10年債 4.042（-0.046） 30年債 4.69