本日発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は予想外の低下となり、来週のＦＯＭＣでの利下げを決定付けている。短期金融市場では来週を含めて年内２回の利下げを確実視しているほか、３回の利下げも７５％の確率で織り込んでいる。 エコノミストは、ＦＲＢの利下げペースは依然不透明ながらも、最終的に到達すべき中立金利水準は推定されていると述べている。ＦＲＢが来年にかけて０．２５％ずつ段階的に利下げし、