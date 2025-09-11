きょうのポンドドルは緩やかな上昇を演じており、１．３５ドル台半ばでの推移となっている。１．３６ドル台に慎重な雰囲気に変化はないが、本日１．３４９５ドル付近に来ている２１日線の上で推移しており、上向きの流れを堅持している。一方、ポンド円も２００円台にはなお慎重なものの、１９９円台での推移を維持している状況。 本日は主要な英経済指標がなく、ポンドドルはドルの値動きやリスク選好の雰囲気に左右されて