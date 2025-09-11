◇3Aオクラホマシティー4―6サクラメント（2025年9月9日オクラホマシティー）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてサクラメント戦で5度目のリハビリ登板に臨み、先発で4回2/3を3安打3失点、8奪三振と力投した。100マイル（約161キロ）を超える直球を連発し、渡米後自己最速となる100・6マイル（約161・9キロ）を計測。先発陣が安定しており、デーブ・ロバーツ監