◇ナ・リーグフィリーズ9―3メッツ（2025年9月9日フィラデルフィア）本塁打リーグトップのフィリーズ・シュワバーがメッツ戦の7回に、11試合ぶりの一発となる50号3ラン。ドジャース・大谷に2本差をつけた。総立ちの観衆から起きた大歓声に、右手でヘルメットを頭上に掲げて応え「本塁打を狙ってはいない。自然と出ていることが最高のこと」と胸を張った。同じくリーグトップの打点は123として、2位には10打点差とした