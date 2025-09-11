◇ナ・リーグドジャース7―2ロッキーズ（2025年9月9日ロサンゼルス）ドジャース・大谷が4試合連続安打に足も絡めて、3連勝に貢献した。4―0の5回1死二塁。2球目のカーブを振り抜き、打球速度105・8マイル（約170キロ）の痛烈な右前適時打を放った。直前の1―0の3回2死では四球を選び、8月10日以来で今季18個目の盗塁となる二盗に成功。続く2番・ベッツの2ランを呼び込んだ。前夜に三塁手マンシーが右脇腹の張りから復