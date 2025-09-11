北米ツアー中のK―POP女性5人組グループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURA（27）とウンチェ（18）が、ドジャースタジアムを訪問。山本、金慧成（キム・ヘソン）と交流した。SAKURAは山本に「アルバムとグッズを」と紙袋を渡し、ウンチェも「応援しています」と日本語でエール。山本は「ありがとうございます」と感謝し、2人が着用していたユニホームにサインを記した。