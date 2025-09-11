気象台は、午前1時20分に、大雨警報（浸水害）を富山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・富山市に発表 11日01:20時点東部では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量40mm