中国の董軍国防相とアメリカのヘグセス国防長官が9日、電話会談しました。中国側は台湾問題についてクギを刺したということです。国営新華社通信によりますと、中国の董軍国防相は、アメリカのヘグセス国防長官と現地時間の9日夜、電話会談しました。董軍国防相は「平和的に共存し、安定的で前向きな両国関係を構築すべきだ」と呼びかけました。その上で、「武力で台湾の独立を助けたり、台湾を利用して中国をコントロールしたりす