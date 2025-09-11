NASAの火星探査車（NASA提供）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は10日、火星の岩石から古代生命の痕跡とみられる物質を発見したと発表した。成果は英科学誌ネイチャーに掲載された。NASAの担当者は10日の記者会見で「生命そのものではない。生命の兆候だ」とした上で、さらなる研究が必要だと強調した。サンプルは昨年、火星探査車が採取。NASAが分析を進めていた。