ボートレース住之江の「第５３回高松宮記念特別競走」は１０日、予選３日目が行われた。馬場貴也（４１＝滋賀）は１１Ｒ、６コースから艇団を切り裂くような鋭いまくり差しで突き抜けて１着。開幕からの連勝を「４」に伸ばした。仕上がりに関しても「バランスが取れていいと思う」とまずまずの感触をつかんでいる。その一方で「旋回中の乗り心地をもう少し良くしたい」と勝負の終盤戦に向けてターンの切れ味を増すためにも、