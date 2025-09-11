ボートレース住之江の「第５３回高松宮記念特別競走」は１０日、予選３日目が行われた。峰竜太（４０＝佐賀）は７Ｒ、３コースから差して１着。１２Ｒはコンマ０３の踏み込みからイン逃げを決めて連勝。２日目５、６着からの巻き返しに成功し、得点率３３位タイから１５位まで一気に浮上した。もともと舟足には手応えをつかんでいたが、この日のレース後は「全体的に良くなった。特に乗り味が大きい。ノーハンマーでいける