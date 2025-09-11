松阪競輪の「ウィンチケットミッドナイトＧ?」は１０日に最終日を迎え、９ＲのＳ級決勝は立部楓真の番手から抜け出した吉本卓仁（４１＝福岡）がうれしいＧ?初優勝。８Ｒのガールズ決勝は酒井亜樹（２３＝大阪）が豪快なまくりを決めて完全Ｖを飾った。ついに九州の功労者に勝利の女神がほほ笑んだ。後ろを固めた岩津裕介が半ば強引にＳを取ると、立部が突っ張り先行。前後の頑張りに「気合が入った」。小原太樹の追い上げを