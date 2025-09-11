◇セ・リーグ阪神1―6DeNA（2025年9月10日甲子園）阪神・森下が「20―20」を達成した。1―0の3回1死一塁で、東の甘く入ったスライダーを強振。左翼線を深々と破る二塁打でチャンスメークに成功した。これが今季20本目の二塁打。3日の中日戦では20号ソロを放っており、どちらも節目に到達した。8月29日巨人戦から始まった連続試合安打は「11」に伸び、好調をキープ。チームの敗戦に「また明日、頑張るだけです」と語るに