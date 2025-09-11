◇セ・リーグ阪神1―6DeNA（2025年9月10日甲子園）高卒3年目の阪神・井坪が、甲子園初安打を放った。2回1死の第1打席。カウント1―0から東の内角カットボールに詰まりながらも、左前へ運んだ。「素直にうれしい。1打席目から（安打が）出たので。そこは良い準備ができていたかなと」9日に今季2度目の昇格を果たした20歳。8月24日に出場選手登録を抹消されて以降は、小谷野1軍打撃チーフコーチから教わったことを2軍で