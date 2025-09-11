◇セ・リーグ阪神1―6DeNA（2025年9月10日甲子園）【関本賢太郎視点】伊藤将が打たれた球は高く、甘かった。筒香の3ランも、オースティンの一発も打たれるべくして打たれた印象だ。3回まではパーフェクト。打者一巡までは相手の狙いをしっかり外していたのに、2巡目からの対応に課題を残した。約2カ月、勝ち星から遠ざかっていて、焦りがあるのかもしれない。DeNA打線に限らず、特定の打者に打たれている印象もある。C